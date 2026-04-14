Жена лично награжденного Путиным Героя России сделала заявление после его пропажи

Герой России, участник СВО Алексей Асылханов, который был лично награжден президентом РФ Владимиром Путиным, вряд ли потерял память. Такое мнение высказала супруга военнослужащего Валерия, комментируя РИА Новости его загадочное исчезновение.

Жена заявила, что не верит в версию с амнезией. Она также отметила, что правоохранителям так и не удалось установить номер машины, в которую сел ее супруг перед исчезновением.

«Он сел в машину и все, а марку, номер не удалось узнать», — сообщила она.

Герой России ушел из дома в городе Юрге в Кемеровской области 3 апреля и не вернулся. На вид ему 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге.

Жена Асылханова рассказала, что в день исчезновения примерно в 16:00 супруг начал собираться на работу. Однако до работы он так и не дошел — там сказали, что в этот день Асылханов не появлялся. Жена участника СВО рассказала, что обзвонила всех друзей и знакомых, но безрезультатно: никто не видел Алексея. Перед исчезновением Асылханов сел в неизвестный автомобиль. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам Валерии, в адрес ее мужа не поступали угрозы перед его исчезновением. Женщина рассказала, что Алексей всегда был позитивным и не конфликтовал с кем-либо. 5 апреля супруги планировали отметить годовщину свадьбы.

Ранее мать пропавшего Героя России Асылханова рассказала подробности о нем.