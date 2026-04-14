Задержан организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьево, скрывавшийся около года

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Задержан основатель Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игорь Бардин, обвиняемый в организации хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов, он был допрошен», — сказал собеседник агентства.

Бардин был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Около года он скрывался на территории России — в доме в Московской области. Источник ТАСС уточнил, что большая часть похищенных у военнослужащих средств шла именно ему.

Игорь Бардин является основателем Лобненского ОПС, которое появилось в 90-е годы, и отцом Владимира Бардина, арестованного в конце февраля. Он также обвиняется в хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево.

Сыну Бардина вменяют 17 эпизодов хищения средств в Шереметьево. Ему предъявлено обвинение по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». 24 октября 2025 года Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Владимир Бардин находится в СИЗО, он не признает свою вину.

По версии следствия, преступное сообщество, похищавшее деньги у участников СВО в Шереметьево, было создано в 2022 году и включало в себя не менее 40 человек. Их жертвами стали военнослужащие, следовавшие через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. Предварительно, сумма причиненного ущерба составила более 4 млн рублей.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!