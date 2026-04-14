Минздрав разработал новый перечень стратегических лекарств

Министерство здравоохранения России сформировало новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), в который войдут 206 препаратов, производимых на территории РФ. Об этом, ссылаясь на проект Миздрава, сообщает РИА Новости

Министерство подготовило перечень по итогам заседания межведомственной комиссии. В обновленном списке лекарств два раздела: в первом из низ указан 61 препарат, во втором — еще 145 лекарств.

Предыдущий перечень содержал международные непатентованные наименования 215 лекарственных средств. Минздрав не включил в новый список девять препаратов: антиобиотик бензатина бензилпенициллин, препарат для лечения гипертензии бозентан, противоопухолевый препарат прокарбазин, тромболитическое средство при инфаркте проурокиназа, препарат для лечения гепатитов B и C пэгинтерферон альфа-2, препарат для тромболитической терапии тенектеплаза, противоопухолевый препарат фактор некроза опухоли альфа-1, противовирусный препарат цепэгинтерферон альфа-2b, адреналин эпинефрин.

