Названы неожиданные симптомы рака, как у Заворотнюк

Онколог Черемушкин: потеря координации может быть симптомом рака мозга
Глиобластома, одна из редких, но агрессивных форм рака, с которой столкнулись актриса Анастасия Заворотнюк и певица Жанна Фриске, отличается неожиданными симптомами. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Среди них — резкое ухудшение зрения, слуха, обоняния, головная боль и потеря координации движений. По словам врача, недуг обычно выявляется случайным образом.

«Подобные симптомы квалифицируют как возможные проявления воздействия на головной мозг. Терапевт или невролог при соответствующих жалобах могут направить на МРТ с контрастом для подтверждения диагноза»,— объяснил Черемушкин.

Онколог добавил, что чаще всего заболевание выявляют на ранних стадиях у пациентов в возрасте 30-40 лет, потому что для них такие симптомы являются нетипичными и неожиданными. При этом пик заболеваемости приходится на старший возраст — 60-70 лет.

В конце марта актриса Алеа О'Ши сообщила, что ей диагностировали рак мозга в 25 лет. Она начала бороться с раком в ноябре 2025 года. Сейчас она собирает средства на лечение у поклонников. Как объяснила актриса, часть терапии и процедур не покрываются частной медицинской страховкой. Ее семья не может себе позволить покрыть полностью лечение. Представители артистки сообщили, что в ближайшее время ей потребуется новая операция.

Ранее сообщалось, что у больной раком желудка Лерчек нашли новую опухоль.

 
