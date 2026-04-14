РИА: Лавров прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД Китая Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Дипломат пробудет в Пекине два дня. В рамках этого визита Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

До этого в МИД уточнили, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух стран с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и других организациях. Также ожидается обмен мнениями по ряду «горячих» тем, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.

В сентябре 2025 года Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Министр отметил, что это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у государств одинаковые интересы. По словам Лаврова, они заключаются в развитии экономики, решении социальных задач и повышении благосостояния населения.

