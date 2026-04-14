Следственный комитет (СК) РФ раскрыл число пострадавших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян. Данные были предоставлены ТАСС.
По информации СК, с начала специальной военной операции (СВО) от рук украинских военнослужащих пострадали более 29 тысяч мирных жителей России, в том числе 1168 детей.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев замещает свои промахи и поражения на поле боя терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ. По словам дипломата, Москва всегда расценивала теракты со стороны Киева как часть гибридной войны.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада на фоне неудач на фронте. Глава государства добавил, что атака мирных городов РФ не поможет Киеву — ВСУ продолжают отступать по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в России нельзя.