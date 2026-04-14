Названо число мирных жителей России, пострадавших по вине ВСУ с начала конфликта

СК: от ВСУ за время СВО пострадали более 29 тысяч россиян, включая 1168 детей

Следственный комитет (СК) РФ раскрыл число пострадавших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян. Данные были предоставлены ТАСС.

По информации СК, с начала специальной военной операции (СВО) от рук украинских военнослужащих пострадали более 29 тысяч мирных жителей России, в том числе 1168 детей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев замещает свои промахи и поражения на поле боя терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ. По словам дипломата, Москва всегда расценивала теракты со стороны Киева как часть гибридной войны.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада на фоне неудач на фронте. Глава государства добавил, что атака мирных городов РФ не поможет Киеву — ВСУ продолжают отступать по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин дал понять, что «хулиганить беспилотниками» в России нельзя.