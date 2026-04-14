Стало известно, в каких регионах подешевела аренда квартир

«Яндекс Аренда»: по итогам марта съемные студии подешевели в Казани и Краснодаре
По итогам марта цены на аренду студий снизились в трех российских городах-миллионниках — Казани (-2,5%, до 30 тыс. рублей в среднем в месяц), Екатеринбурге (-1,4%, до 28 тыс.) и Краснодаре (-1,4%, до 21 тыс. рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Съемные однокомнатные квартиры подешевели в Казани (-4,4%, до 33 тыс. рублей в среднем в месяц), Нижнем Новгороде (-4,4%, до 30 тыс.), Перми (-2,8%, до 26 тыс.), Волгограде (-2,2%, до 22 тыс.), Красноярске (-1,7%, до 27 тыс.), Екатеринбурге ( -1,1%, до 30 тыс.) и Санкт-Петербурге (-1%, до 40 тыс. рублей).

Цены на аренду двушек упали в Волгограде (-7,6%, до 27 тыс. рублей в среднем в месяц), Воронеже (-2,4%, до 26 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (-2,1%, до 35 тыс. рублей), Екатеринбурге (-1,8%, до 38 тыс. рублей), Москве (-1,8%, до 101 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (-1,6%, до 59 тыс. рублей).

Цены на аренду трешек снизились в Санкт-Петербурге (-4,7%, до 80 тыс. рублей), Казани (-3,6%, до 53 тыс. рублей) и Москве (-2,6%, до 143 тыс. рублей в среднем в месяц).

По данным сервиса, средняя цена аренды студий в российских городах-миллионниках по итогам марта достигла 29 тыс. рублей (-0,9% за месяц), однокомнатных квартир — 31 тыс. рублей (-1,1%), двухкомнатных — 39 тыс. рублей (-1,2%) и трехкомнатных — 51 тыс. рублей (-2,2%).

«Большую часть марта на рынке долгосрочной аренды жилья в миллионниках продолжал действовать характерный для зимних месяцев тренд на стагнацию или сокращение медианных ставок аренды и накопление предложения. Это связано с относительно невысоким уровнем активности арендаторов, который обычно наблюдается зимой. Во второй половине месяца на рынке началось оживление. По нашим данным, в городах-миллионниках количество просмотров объявлений за полный март относительно февраля выросло на 12,8%», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко.

Ранее россиянам пообещали, что аренда квартир в мае подешевеет.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
