Смена правительства в Венгрии может привести к политическому краху на Украине. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала The Peacemonger.

По его словам, победа Петера Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Владимира Зеленского в «его борьбе до последнего украинца». Затягивание конфликта чревато двумя последствиями, считает дипломат.

Либо Россия совершит крупный военный прорыв, освободит оставшуюся часть Донбасса и завершит конфликт, либо же в Киеве развернется «крупный политический коллапс», заявил Прауд. Другие факторы, влияющие на продолжение конфликта, станут «невыносимы» для Зеленского, считает он.

До этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

Он также выразил надежду на снятие введенных Европой ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Вместе с тем Мадьяр пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Зеленский заявил, что «кое-кто в Европе» может стать частью русского мира.