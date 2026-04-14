Россияне стали почти в два раза чаще ездить в Китай из-за безвизового режима

«Островок»: бронирования россиянами отелей в КНР выросли на 87% за год из-за безвиза
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Количество бронирований россиянами отелей в Китае в 2026 году выросло на 87% по сравнению с 2025 годом. КНР занимает 10 место в рейтинге зарубежных направлений по числу бронирований у россиян в условиях безвизового режима. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуются города материкового Китая — на долю бронирований в Пекине и Шанхае в 2026 году приходится больше половины всех бронирований в стране (53%). При этом спрос на размещение в этих городах вырос в два раза, в Гуанчжоу — на 79%, в Гонконге — на 15%.
Также растет интерес к курортным направлениям: количество бронирований в Санье увеличилось втрое, а в Шэньчжэне — на 44%.

По данным сервиса, в топ городов Китая по популярности среди российских туристов в 2026 году входят Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Санья (Хайнань), Чэнду (Сычуань), Шэньчжэнь и Харбин.

Китай продлил безвизовый режим для граждан России еще на один год — до середины сентября 2027 года. Об этом газете «Известия» 6 апреля сообщили в МИД РФ.

