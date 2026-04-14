В Липецкой области в результате атаки БПЛА погибла женщина

Артамонов: женщина погибла и пять человек пострадали при атаке БПЛА на Елец

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали город Елец в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он рассказал, что в результате ударов пострадали пять человек. Четверым раненым потребовалась госпитализация.

«В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — подчеркнул глава российского субъекта.

Артамонов добавил, что в нескольких жилых домах оказались повреждены окна.

Кроме того, атаке БПЛА подверглось село Долгоруково. В одном из жилых домов произошел пожар, тем не менее удалось обойтись без пострадавших. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Эвакуированные жильцы пока находятся у родственников.

«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы», — отметил губернатор.

По его словам, главы муниципалитетов в ближайшее время оценят причиненный ущерб и окажут жителям необходимую материальную помощь.

Рано утром 14 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении украинского дрона в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения в результате атаки беспилотника.