Названы лекарства, после которых нельзя садиться за руль

Некоторые лекарственные препараты могут существенно снижать концентрацию и скорость реакции, что делает управление автомобилем опасным. О том, после каких лекарств категорически нельзя садиться за руль, «Газете.Ru» рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

В первую, по его словам, очередь речь идет о препаратах с седативным эффектом. Это классические антигистаминные средства первого поколения, которые часто принимают при аллергии.

«Они легко проникают в центральную нервную систему и вызывают выраженную сонливость, заторможенность, снижение внимания. Даже если вам кажется, что «немного клонит в сон», за рулем это уже критично», — подчеркнул Каландия.

Отдельная группа — противотревожные и снотворные препараты. Они действуют на рецепторы головного мозга, снижая уровень тревоги и помогая заснуть, но одновременно ухудшают скорость психомоторных реакций. После их приема человек может чувствовать себя расслабленным, но при этом его реакция на дорожную ситуацию будет замедленной.

«Опасность представляют и некоторые обезболивающие средства, особенно содержащие опиоидные компоненты. Они могут вызывать не только сонливость, но и легкое головокружение, спутанность сознания, снижение критического мышления», — добавил терапевт.

Также он обратил внимание, что многие недооценивают влияние комбинированных препаратов «от простуды». В их составе часто есть антигистаминные компоненты и вещества, воздействующие на центральную нервную систему. В результате человек принимает «порошок от ОРВИ», а через час получает выраженную сонливость и снижение концентрации.

Еще одна важная категория — препараты, влияющие на артериальное давление. Резкое снижение давления на фоне начала терапии, как предупредил врач, может сопровождаться слабостью, головокружением, «потемнением в глазах». В таком состоянии управление автомобилем небезопасно.

Специалист также обратил внимание на влияние психотропных препаратов — антидепрессантов и нейролептиков. В период подбора дозировки они могут вызывать заторможенность, нарушение координации и снижение скорости реакции. Даже если в дальнейшем организм адаптируется, на начальном этапе от вождения лучше отказаться.

«Важно понимать: реакция на лекарства всегда индивидуальна. Один и тот же препарат у разных людей может вызывать разный эффект. Поэтому ориентироваться нужно не только на инструкцию, но и на собственное самочувствие», — подчеркнул Каландия.

По его словам, главное правило — если после приема лекарства вы чувствуете сонливость, слабость, головокружение или снижение концентрации — за руль садиться нельзя. Даже незначительное ухудшение реакции в обычной жизни может остаться незаметным, но на дороге оно способно привести к серьезным последствиям.

