В Капитолии пострадали больше 50 полицейских

Во время беспорядков в Вашингтоне пострадали больше 50 полицейских, несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу. Об этом заявил лава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд, пишет РИА «Новости».

«Более 50 (полицейских) ПК США и ДМП (Департамента столичной полиции) получили травмы в ходе сегодняшнего нападения на Капитолий. Несколько офицеров ПК США были госпитализированы с серьезными ранениями», — говорится в его заявлении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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