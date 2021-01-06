В Москве зафиксировали 5 142 случая коронавируса за сутки

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве составил 5 142, при этом 7 206 пациентов выздоровели, передает оперативный штаб.

Также за сутки умерло 70 человек — это минимум с 14 ноября 2020 года.

Всего с начала пандемии в столице выявлено 838,5 тыс. заболевших, из них 666,2 тыс. пациентов выздоровели и 11,6 тыс. умерли.

За минувшие сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом. За все время в России зарегистрировали более 3,3 млн случаев COVID-19, из них более 59 тысяч — с летальным исходом.

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