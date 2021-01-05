В Германии продлили карантин из-за коронавируса
Антон Демидов
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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Ранее 16 декабря в ФРГ был введен карантин.
«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — сказала Меркель.
Политик отметила, что в кризисных регионах страны из-за COVID-19 людям запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, которое превышает 15 км.
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