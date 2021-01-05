Посол РФ назвал сроки поставок российской вакцины от COVID-19 в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уведомил, что поставки Белоруссии вакцины от коронавируса российского производства определены на январь, февраль и март. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что несколько дней назад, еще до Нового года, в Белоруссии началась массовая вакцинация граждан Беларуси российским препаратом против COVID-19.

«Мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины (российской. — «Газета.Ru») на территории Беларуси… Также мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство Республики Беларусь, по вакцинации более чем 1,2 миллиона граждан республики, будет реализован во взаимодействии с российской стороной», — сказал Мезенцев.

Дипломат отметил, что взаимодействие с Минском в этом вопросе «очень плотное, открытое, доверительное».

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