В Китае создали экспресс-тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Принадлежащее компании BGI Genomics предприятие Yinyuan Pharmaceutical Technology создало экспресс-тест для выявления «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что разработанный набор позволяет обнаружить новый штамм инфекции в течение часа, если требуется его идентификация после получения положительного результата на COVID-19.
В экспресс-тесте применяется метод ARMS-qPCR (амплификация рефракторной мутационной системы), которая помогает в кратчайшие сроки выявить штаммы мутировавших вирусов.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявила национальный локдаун.
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