Ряд регионов России ожидают погодные аномалии

В ближайшие дни аномальный холод ожидается в Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областях и в ряде других регионов Урала и Сибири. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что на Дальнем Востоке прогнозируется аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов. На севере Таймыра, Якутии ожидается температура выше нормы на 20-25 градусов.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов», — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, волна аномального холода ожидает регионы Западной Сибири.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — сообщил он.

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