Психолог рассказала о причинах отказа праздновать Новый год

Психолог Наталья Варская назвала основные причины, по которым люди решают отказаться от празднования Нового года, передает RT.

По словам специалиста, отказ от празднования может быть одним из способов психологической защиты от того, что отмечать не с кем, негде и на это нет денег.

Такое решение также впоследствии может перерасти в привычку, отметила Варская.

Еще одной причиной отказа от празднования также может стать травмирующая ситуация, утверждает психолог. Она пояснила, что такое отношение могло выработаться с детства. Например, если человек жил в семье алкоголиков и там всегда праздновали несколько дней, а ребенок плакал. В итоге такой ребенок становится взрослым, не может перестроиться и ненавидит все праздники.

Варская подчеркнула, что когда у человека все хорошо, он будет рад праздновать и создавать хорошее настроение.

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