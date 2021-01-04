Инфекционист рассказала, как переломить ситуацию с коронавирусом в мире

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, как переломить ситуацию с COVID-19 в мире. Ее слова передает РИА «Новости».

Через 2-2,5 года проблема коронавируса не будет актуальна так же, как сейчас, сказала Шестакова.

По ее мнению, ситуацию с COVID-19 в мире удастся переломить к концу 2022 года при условии вакцинации и разработки эффективного противовирусного препарата

По последним данным, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом.

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