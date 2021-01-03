Пламя вырвалось из-под тротуара в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание на силовом кабеле в районе тротуара на Садовой улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудники МЧС получили сигнал о взрыве в Центральном районе на Садовой улице, 17.

В результате на дорогу вырвалось пламя, что удалось запечатлеть камерам наружного наблюдения.

После тротуарное покрытие получило повреждения площадью два кв м.

В МЧС уточнили, что инцидент не вызвал утечку газа. Кроме того, в результате нет пострадавших.