Пламя вырвалось из-под тротуара в Петербурге
Ника Пикекатлет
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В Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание на силовом кабеле в районе тротуара на Садовой улице. Об этом сообщает «Фонтанка».
Сотрудники МЧС получили сигнал о взрыве в Центральном районе на Садовой улице, 17.
В результате на дорогу вырвалось пламя, что удалось запечатлеть камерам наружного наблюдения.
После тротуарное покрытие получило повреждения площадью два кв м.
В МЧС уточнили, что инцидент не вызвал утечку газа. Кроме того, в результате нет пострадавших.