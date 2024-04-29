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На активиста Рафиса Кашапова* завели новое дело

На Кашапова и его брата-близнеца завели новые дела после призывов к сепаратизму

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Рафис Кашапов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Набережночелнинский городской суд Татарстана составил административные протоколы в отношении бывшего главы Всетатарского общественного центра (организация запрещена в России) Рафиса Кашапова (признан в РФ иностранным агентом) и его брата-близнеца Нафиса. Соответствующая информация появилась на сайте инстанции.

Согласно опубликованным данным, на обоих братьев завели административные дела по ст. 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»). Материалы дел поступили на рассмотрение судьи, решение по ним пока не вынесено.

Рафис Кашапов обвинялся в призывах к сепаратизму и экстремизму за шесть материалов о Крыме и Украине, которые он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с июля по декабрь 2014 года. В 2015-м его приговорили к трем годам колонии общего режима. После отбытия срока он эмигрировал в Великобританию.

После начала СВО Кашапов принимал участие в мероприятиях «Форума свободных народов пост-России» экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом). В январе 2023 года татарского активиста признали иностранным агентом.

Ранее в России признали нежелательной организацией одно из феминистских движений.

*  признан в РФ иностранным агентом
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