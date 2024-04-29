В Молдавии упростят снос памятников, «противоречащих хорошим манерам»

В Молдавии предлагается упростить порядок сноса памятников и монументов, находящихся в ведении местных органов власти. Соответствующие поправки в действующее законодательство подготовлены кабмином республики, сообщает ТАСС.

«Могут быть снесены монументы, нарушающие общественный порядок и противоречащие хорошим манерам», — говорится в проекте постановления.

Инициатива вызвала непонимание со стороны ряда местных политиков и оппозиционных деятелей. Они выразили опасение, что в случае принятия документ откроет возможность для сноса памятников советским воинам, которые есть практически в каждом населенном пункте республики.

19 апреля минобороны Молдавии отказалось воздать почести советским воинам, отдавшим жизнь при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. Отказ был обоснован празднованием Дня национального флага, в котором задействованы все 6,5 тысяч военных страны.

Ранее в Молдавии вандалы осквернили памятник комсомольцам, героям Великой Отечественной войны.