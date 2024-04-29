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В ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра

Командир ВСУ Онуфер: взятие Часова Яра откроет России дорогу на Константиновку

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Thomas Peter/Reuters

Взятие Часова Яра под контроль позволит российской армии активнее развивать наступление, заявил командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Онуфер. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», — сказал он.

По словам Онуфера, после перехода этого населенного пункта под контроль РФ военный конфликт перейдет в позиционную стадию. Это крайне невыгодно для ВСУ из-за их неспособности закрепиться в селах, убежден командир ВСУ.

До этого в Минобороны России рассказали, что снайперы-десантники из подразделений российских воздушно-десантных войск спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) беженцев из Часова Яра, которые двигались из подконтрольного Украине города в сторону Луганской народной республики.

На предоставленных кадрах видно, что автомобиль с мирными жителями, которые бежали из Часова Яра на восток, в ЛНР, был подбит артиллерийским огнем ВСУ. Женщину и двух малолетних детей спасли российские десантники-снайперы, которые возвращались с боевого выхода.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ к Часов Яру.

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