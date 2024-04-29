В ВСУ рассказали о последствиях сдачи Часова Яра

Взятие Часова Яра под контроль позволит российской армии активнее развивать наступление, заявил командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Онуфер. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку», — сказал он.

По словам Онуфера, после перехода этого населенного пункта под контроль РФ военный конфликт перейдет в позиционную стадию. Это крайне невыгодно для ВСУ из-за их неспособности закрепиться в селах, убежден командир ВСУ.

До этого в Минобороны России рассказали, что снайперы-десантники из подразделений российских воздушно-десантных войск спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) беженцев из Часова Яра, которые двигались из подконтрольного Украине города в сторону Луганской народной республики.

На предоставленных кадрах видно, что автомобиль с мирными жителями, которые бежали из Часова Яра на восток, в ЛНР, был подбит артиллерийским огнем ВСУ. Женщину и двух малолетних детей спасли российские десантники-снайперы, которые возвращались с боевого выхода.

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ к Часов Яру.