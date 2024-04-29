В Китае дебютировал флагманский минивэн Chery

На автосалоне в Пекине компания Chery представила концептуальный трехрядный флагманский минивэн Exeed E08, основанный на дизайнерской концепции «Эстетика ветра 2.0». Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 5200 мм. Особенностями машины стали колесные диски в виде лепестков, цифровые камеры вместо зеркал заднего вида, отсутствие центральной стойки в салоне, руль в виде штурвала. Для удобства посадки пассажиров на третий ряд, задние двери максимально сдвигаются назад. Салон отделан замшей, имеется панорамная крыша.

О технической составляющей ничего не говорится. Известно лишь, что автомобиль оснащен электрической силовой установкой. По предварительным данным, серийная версия минивэна будет стоить 500 тыс. юаней (6,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Продажи начнутся во втором полугодии 2024 года.

До этого стало известно, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами.

Ранее сообщалось, что бюджетный седан MG 5 будет продаваться в России за 2 млн рублей.