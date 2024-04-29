Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае дебютировал флагманский минивэн Chery

Chery представила флагманский минивэн Exeed E08

close
100%
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

На автосалоне в Пекине компания Chery представила концептуальный трехрядный флагманский минивэн Exeed E08, основанный на дизайнерской концепции «Эстетика ветра 2.0». Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 5200 мм. Особенностями машины стали колесные диски в виде лепестков, цифровые камеры вместо зеркал заднего вида, отсутствие центральной стойки в салоне, руль в виде штурвала. Для удобства посадки пассажиров на третий ряд, задние двери максимально сдвигаются назад. Салон отделан замшей, имеется панорамная крыша.

О технической составляющей ничего не говорится. Известно лишь, что автомобиль оснащен электрической силовой установкой. По предварительным данным, серийная версия минивэна будет стоить 500 тыс. юаней (6,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Продажи начнутся во втором полугодии 2024 года.

До этого стало известно, что в Китае на специальном мероприятии в Уху дебютировал кроссовер Omoda C7. Эту модель собираются привезти в Россию. Выход в продажу ожидается в начале 2025 года, однако есть вероятность, что это может произойти уже в конце 2024-го.

Предполагается, что в Россию привезут как гибридную, так и бензиновую версию с передним и полным приводами.

Ранее сообщалось, что бюджетный седан MG 5 будет продаваться в России за 2 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами