Британские ВМС зафиксировали нападение на судно рядом с Йеменом

На судно у побережья Йемена совершено нападение. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети Х.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от йеменской Мохи. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

Центр рекомендовал другим судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Подробности нападения не приводятся.

27 апреля йеменский телеканал Al Masirah заявил, что хуситы нанесли в Красном море удар по нефтяному танкеру Andromeda Star, принадлежащему Великобритании, с помощью противокорабельных ракет. Силы противовоздушной обороны хуситов также сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9.

До этого у берегов Йемена разбился беспилотник США.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.