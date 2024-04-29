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США могут передать Украине десятки самолетов советского производства

Kyiv Post: Украина может получить 81 советский самолет из Казахстана

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Wikimedia

Украина может получить от США 81 военный самолет советского производства, купленных у Казахстана. Об этом пишет украинское издание Kyiv Post.

Самолеты были приобретены США через офшорных посредников на аукционе. Среди них перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24.

Отмечается, что все эти самолеты непригодны для использования. Возможно, они будут использоваться для передачи Украине, где их разберут на запчасти и будут применять в качестве ложных целей.

До этого в Казахстане опровергли информацию о продаже военных самолетов Украине.

«Все самолеты будут утилизированы методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться только в виде лома цветных металлов», — рассказали в пресс-службе «Казспецэкспорта».

Перед этим в бундестаге допустили передачу Украине устаревших самолетов Tornado.

Ранее в Азербайджане опровергли информацию о поставках снарядов Украине.

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