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Мужчина столкнул со скалы машину с женой и двумя детьми

Daily Star: в США мужчина столкнул с обрыва машину с женой и детьми

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Neha Patel/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Калифорнии врача, столкнувшего с обрыва машину с двумя детьми и женой, могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает Daily Star.

Власти Южной Калифорнии продолжают расследование громкого уголовного дела, на скамье подсудимых местный врач, который столкнул с 15-метрового обрыва машину с женой и двумя детьми. Всех пострадавших удалось спасти, они получили травмы различной степени тяжести.

Отца семейства задержали, по словам его супруги, муж длительное время находился в тяжелой депрессии. У американца возникла навязчивая идея, что его семилетняя дочь и двухлетний сын находятся в опасности и им якобы угрожают педофилы. Он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью.

У мужчины диагностировано тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом, он может избежать тюрьмы и будет направлен на принудительное лечение.

Ранее в Австралии женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.

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