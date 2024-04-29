Мужчина столкнул со скалы машину с женой и двумя детьми

В Калифорнии врача, столкнувшего с обрыва машину с двумя детьми и женой, могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает Daily Star.

Власти Южной Калифорнии продолжают расследование громкого уголовного дела, на скамье подсудимых местный врач, который столкнул с 15-метрового обрыва машину с женой и двумя детьми. Всех пострадавших удалось спасти, они получили травмы различной степени тяжести.

Отца семейства задержали, по словам его супруги, муж длительное время находился в тяжелой депрессии. У американца возникла навязчивая идея, что его семилетняя дочь и двухлетний сын находятся в опасности и им якобы угрожают педофилы. Он направил свой автомобиль с обрыва, желая таким образом «обезопасить» семью.

У мужчины диагностировано тяжелое депрессивное расстройство, отягощенное психозом, он может избежать тюрьмы и будет направлен на принудительное лечение.

Ранее в Австралии женщина устроила званый ужин и накормила семью бывшего мужа ядовитыми грибами.