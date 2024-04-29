Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Испании заявил, что не покинет свой пост после политического скандала

Премьер Испании Санчес останется на своем посту на фоне политического скандала

close
100%
Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес останется на своем посту. Об этом говорится в заявлении главы испанского кабмина, передает El Mundo.

Как отмечает издание, Санчес когда 24 апреля заявил, что на несколько дней отказывается от обязанностей, чтобы подумать об уходе.

Сообщается, что премьер Испании сделал свое заявление в тот же день, когда суд заявил о расследовании по делу его жены Бегоньи Гомес о злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе. Эти обвинения, по мнению Санчеса, являются ложными и были организованы его консервативными оппонентами.

«Мы с женой знаем, что эта кампания по дискредитации не прекратится. Это серьезно, но не самое актуальное. Мы можем с ней согласиться, важно то, что мы хотим от всего сердца поблагодарить за проявления солидарности и сочувствия», — сообщил он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Санчес попросил руководство Европейского союза перестать использовать термин «война», говоря о конфликте на Украине.

Ранее премьер Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами