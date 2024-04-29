Премьер Испании заявил, что не покинет свой пост после политического скандала

Премьер-министр Испании Педро Санчес останется на своем посту. Об этом говорится в заявлении главы испанского кабмина, передает El Mundo.

Как отмечает издание, Санчес когда 24 апреля заявил, что на несколько дней отказывается от обязанностей, чтобы подумать об уходе.

Сообщается, что премьер Испании сделал свое заявление в тот же день, когда суд заявил о расследовании по делу его жены Бегоньи Гомес о злоупотреблении влиянием и коррупции в бизнесе. Эти обвинения, по мнению Санчеса, являются ложными и были организованы его консервативными оппонентами.

«Мы с женой знаем, что эта кампания по дискредитации не прекратится. Это серьезно, но не самое актуальное. Мы можем с ней согласиться, важно то, что мы хотим от всего сердца поблагодарить за проявления солидарности и сочувствия», — сообщил он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Санчес попросил руководство Европейского союза перестать использовать термин «война», говоря о конфликте на Украине.

Ранее премьер Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.