Женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метро Москвы

Женщины-машинисты начали работать на Филевской линии московского метрополитена, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит РИА «Новости».

Девушки проходили обучение с февраля 2020 года, из 25 поступивших на обучение женщин 12 полностью прошли курс и получили права на управление поездом, рассказал Ликсутов. Он добавил, что Филевской линии метро ходят одни из самых современных поездов в мире.

1 января 2021 года в силу вступил приказ Министерства труда и социальной защиты, сокращающий список запрещенных для женщин профессий. В частности, приказ отменяет запрет на работу женщин машинистами.

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