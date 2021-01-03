В России выявлено 24 150 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 24 150 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Среди новых заболевших 10,8% не имели клинических проявлений COVID-19, указано в сообщении. Кроме того, за сутки зафиксировано 504 летальных исхода, полностью выздоровели 19 847 человек.

За все время пандемии в стране выявили более 3,2 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 58,5 тысячи — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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