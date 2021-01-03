Индия одобрила использование двух вакцин от COVID-19

Индия разрешила экстренное использование двух вакцин от коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального контролера лекарств страны доктора Венугопала Сомани.

Для экстренного использования были одобрены вакцина компании AstraZeneca и препарат, разработанный местной компаний Bharat Biotech, указано в сообщении.

Индия занимает второе после США место по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 10 млн случаев COVID-19, из них более 149 тысяч – с летальным исходом.

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