Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

У пациента, желающего пройти вакцинацию от коронавируса, на момент прививки не должно быть признаков острой респираторной вирусной инфекции и обострений хронических заболеваний, предупредили эксперты в беседе с РБК.

Так, у человека перед вакцинацией не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры или недомогания, рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков. Кроме того, в течение месяца до прививки не должно быть обострений хронических заболеваний.

Кроме того, по словам Тимакова, в течение трех дней до и после вакцинации не стоит злоупотреблять алкоголем, тяжелой пищей и фастфудом. При этом допустимо выпить пару бокалов спиртного, отметил эксперт.

Важно также быть психологически готовым к прививке, так как при волнении может подняться давление, что в совокупности с выбросом адреналина и другими факторами может привести к обмороку, поделился инфекционист.

Он также посоветовал людям, склонным к аллергическим реакциям, за день до вакцнации и через день после нее принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после прививки принять таблетку парацетамола, добавил Тимаков.

При этом перед прохождением вакцинации необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы исключить наличие COVID-19 в бессимптомной форме, подчеркнул директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.