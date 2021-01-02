Мексиканского врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

В Мексике госпитализирована врач, которая прошла вакцинацию препаратом Pfizer. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минздраве страны отметили, что у женщины проявились судороги, а также затрудненное дыхание, слабость в мышцах и конвульсии спустя час после вакцинации.

Кроме того, у нее фиксируется подозрение на воспаление мозга.

Ведомство подчеркивает, что у врача возможно энцефаломиелит, то есть воспаление в спинном или голосовом мозге. На данный момент идет выяснение причин такой реакции организма.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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