Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по складу ВСУ в Одессе, передает РИА Новости.

«В 22.00 был нанесен удар в районе отделения «Новой почты» в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация», — сказал он.

По словам Лебедева, взрыв был слышен за 20 км, детонация «происходит до сих пор».

Он уточнил, что удар пришелся по складу боекомплекта, в который завезли новые боеприпасы.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.