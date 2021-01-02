Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Глава МИД Китая Ван И выразил мнение о происхождении коронавируса. Об этом он заявил в интервью агентству Синьхуа.

Он отметил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения COVID-19, а также власти страны приняли немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования данных о геноме вируса.

По его словам, данные исследований свидетельствуют о том, что вспышки коронавируса были зафиксированы по отдельности в разных местах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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