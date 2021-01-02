Казахстан ратифицировал протокол об отмене смертной казни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Соответствующий протокол был принят 15 декабря 1989 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Казахстан присоединился к протоколу с одной оговоркой в текущем году.

«Протокол направлен на принятие Республикой Казахстан международных обязательств по отмене смертной казни», — говорится в сообщении.

Ранее в комитет межлиса (парламента) республики уточнили, что пунктом 1 статьи 2 протокола предусмотрено, что не допускается никаких оговорок к данному протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, согласно которой применить смертную казнь можно в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

В настоящее время в Казахстане действует мораторий на смертную казнь, введенный указом президента в 2003 году.

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