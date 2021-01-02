Мясников назвал пользу для России от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в наступившем году Россия может повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Специалист выразил мнение, что то государство, которое поймет, что борьба с последствиями эпидемии хуже борьбы с самой инфекцией, будет обладать рядом преимуществ. Мясников порекомендовал готовиться к новым волнам болезни, модернизировать медицину, не останавливать вакцинацию и «перестать слепо следовать западной модели поведения».

«Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержание экономики», — написал врач.

По его мнению, России необходимо развивать внутренний туризм, транспортную систему, а также направить полученные от продажи нефти и газа средства на внутреннее применение. Мясников считает, что пока другие страны разоряют свою экономику и «делают из своего населения зашуганную массу», РФ может уменьшить информационное разжигание пандемии по примеру Китая, где стали заверять людей, что вакцина снизит риски привитым сразу и не стоит ждать коллективного иммунитета.

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