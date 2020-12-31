В Великобритании снова отмечен рекордный прирост заболевших COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост числа зараженных коронавирусом — выявлено 55 892 заболевших COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав страны.

Накануне диагноз был выявлен у 50 023 человек, умерли 981.

Прошлый рекордный прирост был зарегистрирован 29 декабря.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 484 941 человека, умерли 73 331 заболевший.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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