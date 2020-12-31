Елизавета II подписала законопроект о будущих отношениях Великобритании и ЕС

Королева Великобритании Елизавета II выдала законопроекту о будущих отношениях Британии и ЕС королевскую санкцию, тем самым подписав его. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь билль вступает в свою законную силу.

Это означает, что Британия окончило процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с европейской стороной, достигнутое 24 декабря.

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС. Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря.

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