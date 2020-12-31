Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельно опасной ошибке, которую можно допустить при похмелье. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Он отметил, что такой ошибкой может стать поход в баню. По его словам, после сильного обезвоживания организма, вызванного принятием алкоголя, такое действие может привести к тому, что человек потеряет сознание или «окочурится».

Врач подчеркнул, что лучшим средством от похмелья является его умеренное потребление, поскольку на данное состояние больше влияет количество выпитого, а не употребление алкогольных напитков разной крепости.

«Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку», — добавил Мясников.

Кроме того, медик заявил, что на предотвратить сильное похмелье также поможет употребление жирная и обильная пища во время застолья.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

— Россиян призвали не похмеляться 1 января

— Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье