Москвича арестовали по делу о гостайне

Лефортовский суд Москвы поместил в следственный изолятор до марта 2021 года Николая Колабухова, который проходит подозреваемым по делу о незаконном получении гостайны. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, пишет РИА «Новости».

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 29.12.2020 в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления..., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021», — сказала Розмахова.

Его обвиняют в преступлении по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ». Наказание составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Другие детали не разглашаются.

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