Bild узнала о намерении властей ФРГ продлить карантин до конца января

Власти Германии планируют продлить существующие карантинные ограничения до конца января, сообщает газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.

По информации издания, локдаун хотят продлить на две-три недели, до 24 или до 31 января.

Это означает, что останутся закрытыми большинство магазинов, парикмахерские, салоны красоты. Кроме того, будет запрещено размещение в отелях в туристических целях.

Жесткий карантин в Германии ввели 16 декабря на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. По первоначальному плану, он должен продлиться до 10 января.

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