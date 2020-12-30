Bild узнала о намерении властей ФРГ продлить карантин до конца января
Власти Германии планируют продлить существующие карантинные ограничения до конца января, сообщает газета Bild со ссылкой на итоги совещания офиса Ангелы Меркель с канцеляриями премьер-министров земель ФРГ.
По информации издания, локдаун хотят продлить на две-три недели, до 24 или до 31 января.
Это означает, что останутся закрытыми большинство магазинов, парикмахерские, салоны красоты. Кроме того, будет запрещено размещение в отелях в туристических целях.
Жесткий карантин в Германии ввели 16 декабря на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. По первоначальному плану, он должен продлиться до 10 января.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Германии вычислили первого больного «британским» штаммом COVID
— В Германии восемь человек получили 5-кратную дозу вакцины Pfizer
— В Германии впервые зафиксировали больше тысячи смертей от коронавируса за сутки