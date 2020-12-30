Путин подписал закон об ужесточении ответственности за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что за распространение ложной информации в сети, СМИ или во время публичного выступления правонарушителю будет грозить штраф в размере до 1 млн руб. либо обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

За клевету, совершенную с использованием служебного положения, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

До четырех лет тюрьмы по закону предусмотрено за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, которое опасно для окружающих. За распространение ложных сведений о совершенном изнасиловании, тяжком или особо тяжком преступлении будет грозить срок до пяти лет.

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