Звезда «Кухни» загадала отпуск на Новый год: «Я это заслужила»

Актриса Елена Подкаминская призналась, что мечтает об отпуске в 2026 году

Актриса Елена Подкаминская призналась «Газете.Ru», что мечтает об отпуске. По ее словам, в Новый год она ждет поздравление от сказочного героя, который разрешит ей отдохнуть.

Звезда сериала «Кухня» отметила, что в 2025 году много снималась в различных проектах, поэтому в следующем году ей хочется взять небольшой перерыв.

«Наверное, [жду поздравления] от такого персонажа, который точно отправил бы меня в отпуск. Я много работала, мне кажется, я это заслужила», — поделилась Подкаминская.

В 2026 году зрители увидят новое фэнтези с участием актрисы. Она сыграла ведьму в сериале «Очарованные». Елена Подкаминская рассказала, что ей понравилась роль тем, что это «необычная Баба-Яга».

«В ней нет привычных пакостей, злости и проказ. Ее история больше о любви — к детям, к мужчине. А еще она о долге и о миссии. Драматизм ее решений, когда персонаж колеблется между чувствами обычной женщины и законами, которые обязана соблюдать как часть клана Ядвиг, — это самое интересное. Здесь нет узнаваемых штампов, все парадоксально. Она женщина удивительной силы, доброты, любви и верности своему предназначению», — отметила актриса на Comic Con Игромир.

Ранее Елена Подкаминская пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте.