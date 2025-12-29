Размер шрифта
В России ввели электронные студбилеты и зачетки на Госуслугах

Путин подписал закон об электронных студенческих билетах
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных студенческих билетов и зачетных книжек, которые будут доступны через портал «Госуслуги». Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, для студентов образовательных организаций, которые готовят кадры в интересах обороны и безопасности государства, а также обеспечения законности и правопорядка, образцы студенческих билетов и зачетных книжек будут устанавливать федеральные органы власти, в ведении которых находятся такие учреждения. Для этой категории обучающихся документы продолжат выдавать на бумажном носителе.

Порядок передачи сведений о студенческих билетах и зачетных книжках в федеральную информационную систему определит правительство РФ. Образовательные и научные организации будут направлять соответствующую информацию в установленном формате.

Студенты вузов и научных организаций, а также ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты смогут получать сведения о студенческих билетах в электронном виде через информационно-образовательную среду своих организаций, на портале «Госуслуги» и мессенджер MAX. Данные о зачетных книжках будут доступны в образовательной среде и на портале госуслуг.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки планируют сформировать единые принципы платы за обучение в вузах.

