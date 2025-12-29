В Суринаме мужчина с психическим расстройством зарезал своих детей и соседей

Le Figaro: психически больной мужчина зарезал девять человек в столице Суринама

Мужчина, страдающий психическим расстройством, зарезал девять человек в столице Суринама. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, трагедия произошла в ночь на 28 декабря.

«Мужчина убил четырех взрослых и пятерых детей острым предметом. Шестой ребенок и один взрослый получили серьезные ранения и были доставлены в больницу», — заявили в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, «были вынуждены применить свое огнестрельное оружие во время задержания подозреваемого». В статье говорится, что злоумышленник пытался атаковать стражей порядка «с острым предметом».

В результате нападавшего ранили в ногу, врачи скорой помощи доставили его в отделение неотложной помощи. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением правоохранителей.

Комментируя ситуацию, президент Суринама Дженнифер Герлингс-Саймонс заявила, что злоумышленник смертельно ранил «своих собственных детей» и соседей. Канцелярия главы государства распространила заявление, в котором подчеркивается, что Герлингс-Саймонс «сожалеет о трагической гибели людей».

