Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Суринаме мужчина с психическим расстройством зарезал своих детей и соседей

Le Figaro: психически больной мужчина зарезал девять человек в столице Суринама
Shutterstock

Мужчина, страдающий психическим расстройством, зарезал девять человек в столице Суринама. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, трагедия произошла в ночь на 28 декабря.

«Мужчина убил четырех взрослых и пятерых детей острым предметом. Шестой ребенок и один взрослый получили серьезные ранения и были доставлены в больницу», — заявили в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, «были вынуждены применить свое огнестрельное оружие во время задержания подозреваемого». В статье говорится, что злоумышленник пытался атаковать стражей порядка «с острым предметом».

В результате нападавшего ранили в ногу, врачи скорой помощи доставили его в отделение неотложной помощи. Сейчас мужчина находится в больнице под наблюдением правоохранителей.

Комментируя ситуацию, президент Суринама Дженнифер Герлингс-Саймонс заявила, что злоумышленник смертельно ранил «своих собственных детей» и соседей. Канцелярия главы государства распространила заявление, в котором подчеркивается, что Герлингс-Саймонс «сожалеет о трагической гибели людей».

Ранее в Волгоградской области задержали пациента психоневрологического диспансера, который ударил ножом санитара и сбежал.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526237_rnd_2",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+