ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 153 районах

Российские войска поразили пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что поражение пунктов временной дислокации украинских военных было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря силы ПВО сбили над российской территорией 89 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 дронов — над Новгородской областью.

27 декабря сообщалось, что российские Вооруженные силы нанесли удары по местам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников украинской армии.

