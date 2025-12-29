В министерстве обороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ

Российские войска поразили пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
В ведомстве отметили, что поражение пунктов временной дислокации украинских военных было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 декабря силы ПВО сбили над российской территорией 89 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 дронов — над Новгородской областью.
27 декабря сообщалось, что российские Вооруженные силы нанесли удары по местам производства беспилотников и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников украинской армии.
