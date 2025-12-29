Ford подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Ford подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Американская компания Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Две заявки с логотипом компании на русском и английском языках были поданы в декабре 2025 года.

В марте 2022 года компания Ford приостановила деятельность в России.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

В сентябре автоэксперт Олег Мосеев рассказал «Газете.Ru», что регистрация товарного знака немецким брендом Mercedes-Benz в России не является шагом к возвращению на отечественный рынок.

По его словам, Mercedes-Benz, как и многие другие западные бренды, следит за защитой товарных знаков. При этом понятно, что компания не ставит крест на российском рынке.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.