Армия России вытеснила противника из еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: российские войска завершили освобождение Диброва в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Дибров в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, территорию населенного пункта от противника зачистили подразделения группировки войск «Запад». Военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии.

Также в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.

28 декабря в российских силовых структурах сообщили, что украинские войска вынужденно покинули шесть опорных пунктов из 14 захваченных российскими военными возле Красного Лимана на Харьковском направлении. Источник отметил, что украинские бойцы сбежали оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для ведения обороны.

До этого президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина начала войну в 2014 году, тогда как Россия сейчас предпринимает попытки ее завершить. Глава государства подчеркнул, что если Киев не желает решить все миром, Москва решит все задачи СВО военным путем.

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

