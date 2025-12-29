Размер шрифта
Прощаемся с Путем РПЛ: как изменится формат Кубка России

Формат Кубка России по футболу будет изменен
Александр Вильф/РИА Новости

Формат Кубка России по футболу претерпит значительные изменения. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

В первую очередь, будет упразднена система «путей»: больше не будет Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) и Пути регионов. Для команд Третьей лиги, Второй лиги Б и участников Медиалиги будет создан, по сути, новый турнир: Кубок Регионов, который, предположительно, станет прологом основной части турнира. На начальных стадиях будут встречаться команды, которые представляют одну территориальную зону.

«Победители нового Кубка Регионов выходят на команды из Второй лиги А. Далее в турнир вступают команды Первой лиги и Премьер-лиги. При этом, групповой этап и Путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к классической схеме с играми на выбывание», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в соревнования могут быть включены команды из новых регионов РФ и Крыма, однако пока решения по этому вопросу нет. Кроме того, изменения вступят в силу лишь тогда, когда УЕФА вернет российские команды на соревнования под своей эгидой. Президент РФС Александр Дюков убежден, что это может произойти уже в 2026 году.

Ранее Дюков рассказал, нужно ли было российскому футболу уходить в Азию.

